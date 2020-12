Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a spus, miercuri seara, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca Autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures va masura 320 de kilometri, iar doua segmente din autostrada vor fi prinse la finantare prin PNRR. "Am identificat solutia de finantare pentru autostrada A8, si anume, capatul estic,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban, alaturi de doi ministri, vor face maine o vizita in judetul Iasi. Alaturi de Orban, vor ajunge la Iasi ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos si ministrul Transporturilor Lucian Bode. Cei trei vor veni in capitala Moldova dupa ce, anterior, vor inaugura lucrarile la…

- Planul National de Dezvoltare si Rezilienta, in valoare de 30,4 miliarde de euro, are patru obiective majore, respectiv modernizarea si dezvoltarea Romaniei, modernizarea si dezvoltarea oraselor, modernizarea si dezvoltarea marilor servicii publice si cel de investitii in mediul de afaceri, a declarat…

- Infrastructura rutiera, feroviara si de metrou din Romania are o alocare de 9,2 miliarde de euro in Planul National de Redresare si Rezilienta, aproape jumatate din suma fiind destinata constructiei de autostrazi si drumuri expres, pe lista aflandu-se Centura de Nord a Capitalei si Autostrada Moldovei.…

- Asociatia Moldova vrea Autostrada (MVA) propune ca 38 km din autostrada A8 sa fie finantati cu fonduri din planul de redresare a economiei. In acest sens, MVA solicita autoritatilor sa introduca la finantare in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) „capetele" sectorului Targu Mures - Ditrau…

- Tronsoane din Autostrada Unirii Targu Mures – Iasi – Ungheni pot fi construite cu finantare europeana, prin Planul National de Relansare si Rezilienta – considera Asociatia Civica „Moldova vrea Autostrada”, care solicita Ministerului Transporturilor includerea proiectului in acest program de investitii.…

