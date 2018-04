Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, țara noastra se imprumuta de pe piața interna și de pe cea externa pentru a acoperi necesarul de finanțare a datoriilor ajunse la scadența și a deficitului bugetar, mai ales a celui provenit de la bugetul de pensii. In mod normal, datoria publica ar trebui sa scada in perioadele de creștere…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Fata de ianuarie 2017,…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut in ianuarie 2018, comparativ cu luna precedenta, atat ca serie bruta, cu 25,3%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 0,9%, informeaza Institutul…

- Guvernul premierului Mariano Rajoy se confrunta din 2014 cu un nivel ridicat al datoriei, chiar daca economia Spaniei conduce redresarea zonei euro. Obiectivul Guvernului in 2017 era reducerea datoriei la 98,1% din PIB, chiar daca depasea semnificativ plafonul de 60% din PIB impus statelor membre…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Cifrele publicate cu ocazia Congresului mondial al profesiei, organizat la Paris, arata "o dinamica sustinuta pentru acest sector intr-un context economic dificil pentru mai multe regiuni", subliniaza IMCAS. Cifra comunicata de IMACS include atat vanzarile de echipamente si produse utilizate pentru…

- Datele Eurostat releva ca datoria publica a Romaniei a crescut, intr-un an, in T3 2017, fata de T3 2016 cu 25,4 miliarde de lei (5,5 mld. euro), dar s-a redus ca pondere in PIB fata de perioada de referinta, cu 0,6 puncte procentuale. Romania a avut, la finalul trimestrului al treilea din 2017, o datorie…