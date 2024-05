Stiri pe aceeasi tema

- O chitara la care a cantat John Lennon, pierduta timp de peste jumatate de secol, s-a vandut la licitatie cu 2,9 milioane de dolari, stabilind un nou record mondial pentru cea mai mare suma obtinuta la o vanzare publica de un astfel de instrument cu coarde din istoria trupei The Beatles, informeaza…

- O chitara la care a cantat John Lennon s-a vandut la licitatie cu 2,9 milioane de dolari, stabilind un nou record mondial pentru cea mai mare suma obtinuta la o licitatie de o chitara din istoria trupei The Beatles, informeaza DPA si PA Media. Chitara acustica cu 12 corzi, utilizata de trupa The Beatles…

- ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 129,063 miliarde euro la 31 martie 2024 (72,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2023;…

- O chitara acustica cu 12 corzi, care a apartinut regretatului John Lennon si care pana recent a fost pierduta va fi scoasa la licitatie in luna mai, dupa ce a fost gasita recent in podul unei case din Marea Britanie, relateaza miercuri Reuters, transmite Agerpres. Casa de licitatii a declarat ca John…

- Aproximativ 1,8 milioane de pensionari din Romania nu vor beneficia de nicio majorare a pensiei in urma ajustarilor efectuate conform noii formule prevazute in legea pensiilor. Cu alte cuvinte, in septembrie 2024, aproape doua milioane de romani vor observa ca pensiile lor raman neschimbate. Aceasta…

- Aceasta hotarare reprezinta o victorie a fostului sef de stat american, care impiedica autoritatile statului New York sa inceapa sa-i confiste active luni. Articolul Justitia reduce la 175 de milioane de dolari cautiunea pe care o are de platit Trump in zece zile in dosarul fraudei de la New York, o…

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar…