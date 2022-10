Stiri pe aceeasi tema

- Decizia emisa de primarul Capitalei privind demolarea controversatei Cathedral Plaza a fost suspendata de Tribunalul București. Proprietarul cladirii a facut plangere penala impotriva lui Nicușor Dan.

- Un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea bacauana Blagesti, proprietarul locuintei avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit arsuri de gradele I si II pe maini si picioare, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Javier Bardem, unul dintre cei mai cunoscuti actori ai momentului, castigator al premiilor Oscar, Globul de Aur, Goya si Bafta, revine pe marile ecrane din Romania in rolul principal din „Cel mai tare sef/ El Buen Patron", cea mai noua comedie a multi-premiatului regizor spaniol Fernando Leon de Aranoa.…

- In timp ce unii fug cat mai departe de aici, Regele Charles s-a indragostit la „prima vedere” de țara noastra, iar nu de puține ori a vizitat Romania. Cu atat mai mult, fiul Reginei Elisabeta este un iubitor al tradițiilor și ar deține aici pese 10 proprietați. Iata cele mai rare imagini din timpul…

- Compania Moderna a anunțat vineri ca da in judecata gigantul farma Pfizer și compania partenera BioNTech pe motiv ca ar fi copiat tehnologia revoluționara ARN mesager, aflata la baza dezvoltarii vaccinurilor impotriva COVID-19, relateaza Reuters. Reprezentanții Moderna spun ca vor cere despagubiri in…

- In urma cu 10 ani, Crin Antonescu era președinte al PNL. Dar situația politica avea sa fie unul extrem de tensionat. Era numit președinte al Senatului, inlocuindu-l pe Vasile Blaga. Traian Basescu trecea prin cel mai greu moment al carierei sale politice. In cazul in care referendumul din 29 iulie,…

- Hairstylist-ul vedetelor, Bassam Dabbas, s-a dus la sala de fitness cu 60.000 de lei, a pus banii in vestiar și apoi a fost anunțat ca a fost jefuit.”Mi-au spart usa de la vestiar si mi-au luat tot ce era acolo”, povesteste Bassam Dabbas. Cei 60.000 de lei ar fi fost incasarile de la salon și reprezentau…