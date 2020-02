Stiri pe aceeasi tema

- O chinezoaica de 20 de ani din Wuhan a calatorit sute de kilometri spre un alt oraș unde și-a fi infectat cinci rude cu noul coronavirus, fara ca ea sa prezinte semne de infectare, au anunțat cercetatorii din China, potrivit The Guardian. E prima dovada ca virusul se poate raspandi fara simptome.…

- Harta infecțiilor raportate cu noul coronavirus (16.02.2020) Cand, pe 1 februarie, scriam articolul nostru despre noul coronavirus, descoperit intai in regiunea Wuhan, China, erau raportate 11.300 de cazuri de autoritați. Astazi numarul de cazuri de infectare cu virusul a ajuns la circa 70.000 in toata…

- Un spital improvizat, construit in zece zile - o realizare in toiul epidemiei -, isi primeste primele grupuri de pacienti la Wuhan, cu ambitia de a relaxa celelalte institutii supraaglomerate din orasul in care a aparut noul coronavirus, relateaza AFP.

- Caile Ferate Ruse au suspendat, incepand cu duminica la miezul nopții, circulația trenurilor de persoane de pe ruta Beijing-Moscova. Astfel, ultimul tren care leaga cele doua capitale a intrat, duminica, gol in Rusia, dupa ce toți pasagerii au fost dați jos la granița.Motivul? Toți cei 136 de calatori…

- Autoritațile chineze inca nu au dat permisiune de zbor avionului care trebuia sa evacueze cetațenii britanici din orașul chinezesc Wuhan, informeaza The Guardian. Sute de britanici ce spera sa fuga din regiunea chineza aflata in epicentrul epidemiei de coronavirus sunt in continuare blocați pe aeroportul…

- FOTO – Arhiva Primul caz de transmitere de la om la om in Europa a fost confirmat in Germania, dupa ce un barbat a fost infectat de o colega de serviciu care a calatorit recent in China. Expertii spun ca a fost ingrijorator faptul ca femeia din China, care era purtatoare de coronavirus, nu prezenta…

- Franta va organiza o operatiune de ''repatriere pe cale aeriana directa'' a cetatenilor sai aflati in regiunea chineza Wuhan, unde s-a declansat epidemia cu noul coronavirus, a anuntat duminica ministrul francez al sanatatii, Agncs Buzyn, relateaza France Presse.

- Un prim caz de imbolnavire din cauza noului coronavirus soldat cu 17 morti in China a fost diagnosticat in Singapore, anunta Ministerul Sanatatii din Singapore, potrivit publicatiei Straits Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Alina Gorghiu, strigat de revolta: In ce țara…