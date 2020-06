Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: Facebook/ FISP Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța, una dintre cele mai dinamice facultați de profil, cu o tradiție de trei decenii și cu o foarte buna vizibilitate interna și internaționala, scoate la concurs 235 de locuri pentru…

- Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii și Centrul de Reușita Universitara din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava organizeaza dezbaterea cu tema „Paradigma imagologica a discursului de tip political correctness”. Evenimentul va avea loc miercuri, incepind cu ora 18.00, in mediul…

- O echipa de cercetatori americani de la Universitatea din Kentucky au primit recent finanțare pentru a proiecta o masca de fața care ucide coronavirusul cand intra in contact direct cu acesta. Dupa ce am primit informații contradictorii despre rolul maștilor in combaterea pandemiei la inceputul anului,…

- Primaria Sectorului 4 ii lasa pe bucureșteni cu gura cascata. Autoritațile de aici au dat startul construcției primului spital cu profil de medicina dentara ridicat aici dupa 50 de ani. Peste 50 de cabinete medicale, dotari de ultima generație, echipamente moderne, consultații și tratamente specifice…

- Incepand de luni, 27 aprilie 2020, elevii de clasa a XII-a si studentii in ani terminali care isi doresc sa continue studiile la Facultatea de Stiinte Politice a UB pentru licenta si master, se pot preinscrie la admitere completand un formular online. Pentru a veni in intampinarea interesului acestora,…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) sustine Proiectul de lege BP167/2020 ce prevede interzicerea majorarii tuturor taxelor universitare pe perioada starii de urgenta si pe durata anilor universitari 2019-2020 si 2020-2021. De asemenea, indeamna decidentii din sfera educationala…

- Emisiunea Probleme la zi: Romania pe vreme de coronavirus Foto arhiva Emisiunea PROBLEME LA ZI Editia 25 martie 2020 Moderator Sorin CROITORESCU TEMA ROMÂNIA PE VREME DE CORONAVIRUS – CARANTINA TOTALA …

- Vedeta a facut anuntul trist pe contul ei de socializare, intr-un mesaj in care isi ia ramas bun de la bunul ei coleg. "Așa de trista sunt, mai Gabi... De fapt, sincer, sunt devastata! Pentru ca nu știu mulți oameni care sa-și iubeasca profesia ca tine, care sa fie prieteni, ca tine, care…