- O centrala fotovoltaica urmeaza sa fie construita la Cernica. Acesta ar urma sa asigure energie pentru cladirile administrate de Consiliul Județean Ilfov și va reduce consturile cu 90%.Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat ca, marți, in ședința de consiliu, a fost aprobata construcția unei…

- Presedintele filialei PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a declarat marți, 7 noiembrie, la TVR, ca ar fi „o eroare” ca liberalii sa nu aiba propriul candidat la Primaria Capitalei, iar situația lui Nicușor Dan se va decide in perioada urmatoare.Ministrul liberal al energiei a spus ca PNL București, condus…

- E.ON a finalizat o noua centrala fotovoltaica, de circa jumatate de milion de euroE.ON Energie Romania a finalizat constructia si instalarea unui sistem de generare a energiei fotovoltaice pentru compania Printmasters, din judetul Maramures, in cadrul unui parteneriat incheiat in acest an, valoarea…

- De proiectul demarat de Consiliul Județean Ilfov in primavara acestui an și numit sugestiv „Ilfov prin ochii tai” se bucura din ce in ce mai mulți beneficiari, a anunțat in online președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Programul „Ilfov prin ochii tai” continua sa se deruleze in localitațile din județul…

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), a anunțat o inițiativa importanta pentru imbunatațirea eficacitații acțiunilor de intervenție in situații de urgența. Prin intermediul unei postari pe rețeaua de socializare Facebook, Thuma a dezvaluit ca o drona de ultima generație…

- In Moldova ar putea fi construita o centrala electrica care va echilibra sistemul electroenergetic al țarii. Acest lucru ar contribui la scaderea in jumatate a cheltuielilor pentru achiziționarea energiei electrice din Romania și Ucraina in perioada de solicitare maxima sau de insuficiența acuta. Stația…

- Putin acuza Marea Britanie ca forțeaza Rusia sa atace o centrala nucleara ucraineana„Marea Britanie incearca sa provoace Rusia, astfel incat ea sa lanseze un atac asupra unei centrale nucleare ucrainene”, a pretins Vladimir Putin, relateaza The Telegraph citat de Rador. Președintele rus a mai…

- TeraPlast a depus o Oferta la Ministerul Energiei in cadrul primei proceduri de ofertare concurentiale din "PNRR/2022/C6/M ENERGIE/I1./Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de productie de energie din surse regenerabile (energie eoliana si solara), apel competitiv", pentru un proiect in…