Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina este departe de a se incheia. Rușii nu reușesc sa inainteze catre Kiev. Luptele continua. Forțele trimise de Moscova continua sa bombardeze regiunile Harkov, Cernihiv, Sumy și Mariupol. Imagini cu maternitatea și cu spitalul de copii bombardate in Mariupol fac inconjurul lumii.…

- Rusia a invadat Ucraina in urma cu 13 zile, de cand litera Z a putut fi vazuta pe tancuri, dar și pe echipamentul purtat de gimnastul Ivan Kuliak, la Cupa Mondiala de la Doha, care a dorit astfel sa-și manifeste susținerea pentru Vladimir Putin, scrie digisport.ro .

- Forțele „decimate” ale lui Vladimir Putin ar putea pierde razboiul din Ucraina, a sugerat șeful Statului Major al Apararii din Marea Britanie, Sir Tony Radakin, in cea mai optimista estimare de pana acum asupra deznodamantului invaziei din Ucraina. Amiral

- Ca intr-un vartej naucitor, in ultimii ani lumea se schimba din temelii. Razboiul din Ucraina este, se pare, picatura care a facut sa se verse paharul tremurand deja din pademie al politicii mondiale. Ruginitul conflict Est-Vest/ NATO-Rusia, cu umbra difuza a sinistrei cortine de fier, s-a incapațanat…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Pana in prezent nu este inca clar cat de grave au fost, de fapt, incidentele și nici nu a existat o reacție imediata din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), care a monitorizat situația din estul Ucrainei, dar și-a retras unii dintre monitorii in ultimele zile, relateaza…

- Guvernul de ka Kiev a cerut cetatenilor sambata, 12 februarie, sa ramana calmi si uniti, declarand ca fortele armate sunt gata sa respinga orice atac asupra tarii, pe fondul temerilor ca Rusia ar fi gata sa declanșeze invazia, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . „Acum este esential sa…