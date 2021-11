Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii fac apel la populație pentru a reuși sa o identifice pe fetița de aproximativ 6 ani gasita moarta și incendiata sambata, langa un cimitir din Arad. Specialiștii au reușit sa-i faca un portret robot și incearca acum sa o identifice. Planșele foto cu chipul reconstituit al fetiței – fața și…

- Crima, vineri dupa-masa, pe strada Timocului din Timișoara. O femeie de 53 de ani a fost gasita moarta in casa, intr-o balta de sange. Polițiștii il cauta acum pe fiul ei, bolnav psihic, care este disparut.

- Andy Murray a povestit cum și-a pierdut verigheta la Indian Wells, fostul lider ATP facând un apel în social media pentru a putea fi ajutat sa o recupereze. Întreg episodul pare unul dintr-o comedie de la Hollywood. "Stiu, sunt un idiot si privind în urma pare o…

- Descoperire șocanta, in aceasta dimineața, pentru un barbat din Telciu, care a gasit cadavrul unei fetițe intr-o rapa din padurea din localitate. Fetița era data disparuta inca de sambata seara, dar polițiștii au intrerupt pe cursul nopții cautarile acesteia. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, dispariția…

- Cazul tinerei Gabby Petito, in varsta de 22 de ani, celebra pe Instagram, a devenit deja de notorietate. Povestea ei, departe de a fi una idilica, continua sa aiba ițele din ce in ce mai incalcite. Videoclipul dinainte de tragedie pare halucinant acum. Gabby a fost data disparuta la jumatatea lunii…

- Bloggerița Gabby Petito, supranumita „fiica Americii”, a fost gasita moarta. Cauzele morții sunt inca invaluite in mister, iar thriller-ul continua. Trupul tinerei a fost gasit in Wyoming, scrie La Stampa. Pana la sfarșitul lunii august, urmele vedetei Instagram, in varsta de 22 de ani, erau pierdute.…

- Polițiștii din Iași cerceteaza imprejurarile unui accident petrecut pe un bulevard aglomerat din Iași. O șoferița pare sa loveasca intenționat un motociclist, tragand brusc de volan. Motociclistul a fost proiectat intr-o alta mașina și numai norocul a facut sa nu nimereasca sub roțile autoturismului.…

- Un barbat a fost depistat conducand o mașina fara a avea permis de conducere dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier provocat de un alt conducator auto. Este vorba de accidentul produs marți, in jurul orei 14.15, pe DJ 175, de la Pojorata spre Fundu Moldovei.Din cercetarile polițiștilor ...