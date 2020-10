Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Billie Eilish a anuntat primul sau concert virtual "Where do we go? The Livestream", care va fi difuzat in direct de la Los Angeles. Artista in varsta de 18 ani este un fenomen muzical de cand a lansat in martie 2019 primul ei album "When We Fall Asleep Where Do We Go?". Acest…

- La ora 16.00, cifrele aratau ca 5.662.054 de romani au votat la alegerile locale din 27 septembrie 2020, media fiind de aproape 31%. Din mediul urban, au votat 2.573.870 de oameni, iar din mediul rural 3.088.184. Cele mai fruntașe județe, cu peste 40% prezența la vot, sunt Olt, Giurgiu și Teleorman. …

- Celebra cantareata franceza Juliette Greco, care a interpretat texte ale unor poeti si compozitori precum Leo Ferreacute;, Jacques Prevert sau Serge Gainsbourg, a murit miercuri la varsta de 93 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Juliette Greco s a nascut pe 7 februaie 1927…

- Minodora e foc și para. Cantareața e preagatita sa mearga in instanța, deoarece mai multe persoane care o urmaresc in mediul online au jignit-o dur atat pe ea, cat și pe familia sa!

- "Am apelat la injectare cu acid hialuronic. Nu a fost prima data cand am apelat la aceasta metoda noninvaziva, apelez la ea de șase ani. Efectul trece in 3-6 luni. Dupa pandemie, mi-am dorit un refresh și am recunoscut asta. Este singura intervenție pe care o fac, este, sa ii spunem, un moft. Nu…

- Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Dumitru Biltag, a fost filmat in timp ce conducea cu peste 100 km/h in localitate și, potrivit polițistului care se aude pe inregistrare, nici nu oprește la semnalele celor de la Rutiera. Biltag confirma ca mașina ii aparține, dar susține ca nu a comis…

- Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii urgentarea procesului de elaborare si publicare a unui plan coerent privind reluarea cursurilor in anul scolar 2020 – 2021, care sa includa “in mod explicit” eventualele modificari privind numarul de ore pentru fiecare clasa…

- Baiatul de 8 ani din Cluj-Napoca fusese dat disparut de acasa in 25 iulie si era cautat de Politie. El a fost gasit marti, mort, intr-un sat din zona orasului Turda, scrie Mediafax.Potrivit unor surse judiciare, baietelul a fost injunghiat si se afla in masina tatalui sau cu care plecase acasa. Pe 25…