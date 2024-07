Stiri pe aceeasi tema

- Fanii cartilor originale care au inspirat serialul de succes "Bridgerton" de pe Netflix au fost socati in ultimele minute ale finalului sezonului 3, atunci cand personajul Michael Stirling a fost prezentat cu un alt nume - Michaela - si interpretat de o actrita, o schimbare care pregateste serialul…

- In urma cu puțin timp, Zanni a demonstrat ca este un supraviețuitor și a reușit sa iși adjudece trofeul Survivor All Stars. Insa, fostul Faimos nu a demonstrat numai in Republica Dominicana ca este un supraviețuitor, ci și in viața de zi cu zi. Acesta are un trecut greu, a avut parte de o copilarie…

- Crima ingrozitoare in Iași. Un barbat și-a ucis propriul frate, dintr-un motiv absolut halucinant. Chiar și oamenii legii au fost șocați de ceea ce s-a intamplat. Barbatul ieșise recent din inchisoare, dupa ce a fost condamnat tot pentru omor.

- Coaliția PSD-PNL se pare ca este intr-un impas. Motivul sunt viitoarele Alegeri prezidențiale 2024. Dar, in cursul acestei zile, Marcel Ciolacu a facut marele anunț, referitor la cand ne vom alege președintele in acest an. Alegeri prezidențiale 2024, motiv de dispute in coaliție La inceputul acestui…

- Marina Almașan și Georgica Cornu s-au desparțit dupa 12 ani de relație, iar abia acum s-a aflat ca vedeta fusese ceruta in casatorie de omul de afaceri din Timișoara. Pentru Cancan, el a dezvaluit ca dupa ce s-au separat, vedeta i-a inapoiat inelul de logodna, dar și hainele pe care el la avea la ea.…

- Cadrul didactic a fost gasit vinovat pentru purtare abuziva, dupa ce și-a pierdut cumpatul și a agresat un elev pentru simplul motiv ca vorbise pe un ton prea ridicat cu un coleg pe holurile școlii

- Festivalul de la Cannes 2024 a inceput pe 14 mai. Timp de 10 zile, cea de-a 77-a ediție a evenimentului va reuni vedete din industria cinematografica internaționala. La fel ca și in edițiile trecute, multe staruri internaționale vor pași pe covorul roșu. Unele dintre vedete nu doar pozeaza in fața camerelor…

- Paris Saint Germain și Barcelona au oferit un spectacol pe Parc des Princes (2-3) in prima manșa a sferturilor UEFA Champions League. Cele doua formații au refuzat totuși sa vina la interviurile de dupa finalul jocului, motivul fiind o gluma cu tenta rasista.