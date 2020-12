O, ce veste minunata! In patru localitati din judetul Constanta se ridica, azi, carantina. Mai raman trei

Stiri pe aceeasi tema

- Se ridica carantina in cinci localitati din ConstantaVesti bune pentru cinci localitati care sunt in prezent in carantina, in judetul Constanta, conform reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Constanta.Institutul National pentru Sanatate Publica a transmis avizul pentru ridicarea masurii…

- Masura privind prelungirea carantinei in Ovidiu intra in vigoare sambata, de la ora 20:00.In prezent, in județul Constanța sunt 12 localitați carantinate. Sambata seara, de la ora 20:00, va inceta masura de carantinare zonala in Lumina, M. Kogalniceanu și Valu lui Traian. De asemenea, carantina ar urma…

- S a luat masura de carantinare zonala pentru UAT Targusor, Cernavoda, Techirghiol, si Cumpana, judetul Constanta Ieri s a publicat in Monitorul oficial al Romaniei Partea I numarul 1220 Ordinul 4.660.369 semnat de Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta prin care, incepand de aseara,…

- Din cauza situației ingrijoratoare de la nivelul județului Constanța, Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a luat decizia ca alte trei localitați sa intre in carantina. S-a luat decizia carantinarii localitaților Cernavoda, Cumpana, Targușor din Județul Constanța. Noile restricții intra in…

- Este oficial Cernavoda, Cumpana si Targusor intra in carantina pentru 14 zile Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis ordinele de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru U.A.T. Cernavoda, U.A.T. Cumpana si U.A.T. Targusor.Carantina pentru localitatile din judetul Constanta…

- De aseara, de la ora 20.00, alte trei localitati din judetul Constanta au fost carantinate.Este vorba despre Cernavoda, Cumpana si Targusor.Pentru cele trei localitati s a instituit carantinarea in baza Ordinelor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat numerele 4.660.145 Cernavoda,…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, respectiv Constanța, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, șeful Departamentului…

- Alte sapte localitati din judetul Constanta sunt propuse de catre Directia de Sanatate Publica sa fie carantinate, in conditiile in care orasul Ovidiu este in carantina, iar pentru municipiul resedinta aceeasi masura intra in vigoare in ziua in curs, incepand cu ora 20,00. Potrivit Institutiei Prefectului…