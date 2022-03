Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de istorie locala din Ivankiv, aflat la 80 de kilometri nord-vest de capitala Ucrainei, a fost distrus in urma atacului Rusiei. Autoritatile sunt pesimiste in privinta supraviețuirii tablourilor gazduite de muzeu, a informat publicația franceza Le Figaro, preluata de news.ro . Situat la 80 de…

- Colonelul ucrainean, supranumit "Fantoma din Kiev" a fost ucis intr-o lupta aeriana. Pentru eroismul sau, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, l-a decorat post mortem cu Steaua de Aur.Inca de la inceputul razboului din Ucraina, "Fantoma din Kiev" s-a remarcat. Pilotul ucrainean a reușit sa doboare…

- Civilii din Berdyansk i-au pus pe goana pe ocupanții ruși care se adunasera in fața sediului consiliului orașanesc: „Русские – пошли на х*й”. Mii de civili s-au adunat de dimineața in fața consiliului local, unde rușii au ocupat sediul. Protestatarii au intonat imnul Ucrainei și au scandat „Berdyansk…

- Cipru ar fi confirmat ca nu se va opune excluderii Rusiei din sistemul bancar SWIFT, a anunțat sambata ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba. Decizia vine dupa ce și Italia a anunțat ca nu se va opune, lasand doar doua alte state UE care s-ar mai opune sancțiunii in acest moment. We did it. Cyprus…

- Informații neconfirmate despre un pilot de lupta ucrainean care ar fi doborat mai multe avioane rusești au devenit virale pe rețelele de socializare. Nu exista nicio dovada ca exista, ba chiar imagini cu „faptele sale” s-au dovedit a fi de fapt dintr-un joc video. Cu toate acestea, oamenii raspandesc…

- Razboiul din Ucraina se intensifica, iar armata rusa începe sa câștige din ce în ce mai mult teritoriu. În timp ce ucrainenii din capitala Kiev se pregatesc pentru lupta cu forțele rusești care au intrat deja în unele cartiere ale metropolei, în sudul Ucrainei,…

- Un schimb de replici dintre o femeie din Henicesk, sudul Ucrainei, și un soldat rus a devenit viral, localnica fiind catalogata drept o eroina pe rețelele sociale, scrie publicația Ukraine World. Soldații ruși au intrat in sudul Ucrainei dinspre Crimeea ocupata in urma unor lupte sangeroase. Dar o femeie…

- "Nu, aceasta nu este o invazie rusa doar in estul Ucrainei, ci un atac la scara larga din mai multe direcții. Nu, apararea ucraineana nu s-a prabușit. Armata ucraineana lupta. Ucraina sta cu ambele picioare pe pamant și continua sa se apere singura", a scris Dmitro Kuleba. Latest update.No, this is…