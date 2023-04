O casă părăsită a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii se deplasează la fața locului In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in localitatea Comarna, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile se manifesta la o casa parasita. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași…https://www.bzi.ro/o-casa-parasita-a-fost-cuprinsa-de-flacari-pompierii-se-deplaseaza-la-fata-locului-4690292 Articolul O casa parasita a fost cuprinsa de flacari. Pompierii se deplaseaza la fața locului apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

