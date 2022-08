Stiri pe aceeasi tema

Patru traficanti de droguri au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au jefuit un alt traficant de droguri, in timp ce acesta din urma ridica din fata autogarii Militari din Bucuresti un colet expediat din Olanda care continea cocaina, potrivit agerpres.

Selectionatele Olandei, campioana continentala en titre, si Suediei s-au calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal feminin - EURO 2022, turneu gazduit de Anglia, dupa victorii concludente in ultimele lor meciuri din Grupa C.

Cercetatorii olandezi de la Universitatea Libera din Amsterdam (VUA) au gasit pentru prima data microplastic in carnea de vita si de porc, precum si in sangele vacilor si porcilor din ferme, relateaza The Guardian. Oamenii de stiinta din Tarile de Jos au descoperit particulele in trei sferturi din…

- Vera Pauw, antrenoare olandeza, in prezent selectionerul echipei de fotbal feminin a Irlandei, a declarat ca a fost agresata de un „oficial important din fotbal" in 1986 si de alți doi barbati cand era jucatoare in Olanda.

- Magda implinește un an de cand locuiește in Olanda, o țara pe care a ajuns deja, dupa puțin timp, sa o numeasca „acasa”. Angajata de 14 ani in cadrul Verifone, unul dintre cei mai mari provideri de solutii de plata si e-commerce, Magda s-a relocat anul...

- Decizia este inclusa in proiectul de concluzii al summitului ce va incepe pe 23 iunie la Bruxelles, pregatit din timp de diplomați și consultat de publicațiile Euractiv și Radio Europa Libera . Toate statele membre Uniunii Europene susțin acordarea statutului de candidat la aderare pentru Ucraina și…

- Guvernele au fost in stare sa cunoasca foarte bine politica ruseasca și țintele ce ea le urmarește de-o suta și mai bine de ani. Rasarita din rase mongolice, de natura lor cuceritoare, așezate pe stepe intinse a caror monotonie are inraurire asupra inteligenței omenești, lipsind-o de mladioșie și dandu-i…

- Trei lideri ai grupului Innoim Europa din Parlamentul European au cerut, luni, o motiune de cenzura impotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, din cauza aprobarii Planului de relansare destinat Poloniei in pofida problemelor cu respectarea normelor statului de drept. Initiativa le…