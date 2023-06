O casă din localitatea Jupa, distrusă de un incendiu pornit de la o sobă Acoperisul unei case din localitatea Jupa si patru incaperi ale acesteia au fost cuprinse de flacari, duminica, intr-un incendiu care, din primele constatari ale pompierilor militari din Caras-Severin, ar fi pornit de la o soba cu acumulare de caldura, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), la sosirea pompierilor militari din Caransebes incendiul se manifesta cu flacara deschisa la nivelul acoperisului si la patru dintre incaperile locuintei. CITESTE SI Licitatie pentru reconfigurarea infrastructurii pietonale - Valoare estimata - 26 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

