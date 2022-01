Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu izbucnit in comuna Ciochina cel mai probabil din cauza unui foc deschis in spatii deschise, informeaza miercuri ISU Ialomita. Pompierii Garzii de interventie Slobozia au fost solicitati marti seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- INCENDIU in comuna Hoparta. O afumatoare aflata in satul Șpalnaca a luat foc. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Un incendiu a izbucnit miercuri, in jurul orei 13:00, in localitatea Șpalnaca din comuna Hoparta. Din primele informații, focul a cuprins o afumatoare. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o hala din interiorul unui service auto, in apropierea DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers. ”Pompierii militari intervin la un incendiu izbucnit in interiorul unei hale dintr-un service auto”, a anuntat,…

- INCENDIU la o anexa gospodareasca din Șard. Focul a cuprins camera centrale termice. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit sambata noaptea in localitatea Șard din comuna Ighiu. Camera unei centrale termice pe lemne a luat foc. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba…

- Chiar in noaptea de Craciun, un incendiu violent urmat de o explozie a avut loc la o casa dintr-un cartier din Vaslui. O femeie de 65 de ani a murit carbonizata in propria casa. Alte doua persoane au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu fumul dens.Pompierii au intervenit de urgența pentru stingerea…

- Un TIR incarcat cu baloți a luat foc, marți seara, pe DN14, kilometrul 15, in localitatea Slimnic, din Sibiu. Din fericire, șoferul nu a fost ranit, potrivit publicației SibiuInfo. ISU Sibiu a intervenit de urgența marți seara cu 2 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD pe DN 14, localitatea…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la o casa din comuna Codaesti, focul extinzandu-se ulterior la alte doua locuinte, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, la fata locului intervin…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi intr-un bloc din orașul Tulcea. Ca sa se salveze, o adolescenta a sarit de la etajul patru, ea ajungand la spital cu multiple traumatisme. Incendiul a izbucnit in dormitorul unui apartament și s-a extins rapid. Alte doua persoane s-au intoxicat…