- Lucrarile de demolare a unei cladiri din municipiul Falticeni au fost oprite, luni, dupa ce un profesor, Ion Ilișescu, a recurs la un gest extrem și s-a urcat pe zidurile acesteia. In cauza este vorba despre demolarea Casei Morțun, de pe str. Maior Ioan, nr. 11, din municipiul Falticeni, construita…

- Consiliul Județean Vrancea va amenaja in complexul de cladiri din Crangul Petrești un centru comunitar de servicii pentru copiii cu dizabilitați. Lucrarile vor fi realizate de societațile PIF& LMS SRL și SPA Inovations, care au caștigat licitația la proiectul de investiție privind „Amenajarea centrului…

- Un vrancean originar din Biliești, in varsta de 35 de ani, platește cu libertatea dupa ce a fost judecat pentru inșelaciune, dar și pentru ca a urcat la volan fara permis de conducere. Aceasta este sentința instanței pe fond, care a putut fi atacata, și conform careia barbatul s-a mai ales cu o ingradire…

- Sa fii elev la „D. Filipescu” inseamna sa ai deschidere catre viitor , spun reprezentanții Primariei Buzau, care alaturi de unele din cele mai bune companii din județul Buzau, au lansat la aceasta unitate de invațamant „Meritas Buzau – centrul de excelența in invațamantul dual-tehnic”. Gazduit de…

- Prefectul Nicușor Halici a prezentat o analiza lunara a activitații Instituției Prefectului și instituțiilor deconcentrate din Vrancea. Principala activitate este cea de verificare a legalitații actelor administrative. Prefectul Nicușor Halici a aratat ca, incepand cu luna ianuarie, au fost verificate…

- Marți, 17 mai 2022, in sala de ședințe a Primariei Municipiului Focșani a avut loc o noua Ședința a Comisiei pentru Siguranța Circulației. Discuțiile au vizat propunerile de instituire a unor sensuri unice in Cartierul Bahne, avand in vedere ca in prezent au loc lucrari de resistematizare și modernizare.…

- ■ conform sentintei, Sorin Cazan trebuie repus in toate functiile avute anterior excluderii din PMP ■ presedintele filialei nemtene, Bogdan Gavrilescu, declara ca se va face recurs ■ Instanta de Contencios Administrativ de la Tribunalului Neamt s-a pronuntat, la finalul saptaminii trecute, in procesul…

- Consilierii județeni PSD au solicitat conducerii Consiliului Județean sa fie cheltuiți mai mulți bani pentru investițiile aflate in derulare la nivelul județului Vrancea. Discuțiile au avut loc in cadrul ședinței de joi a Consiliului Județean unde au fost discutate doua proiecte de hotarare referitoare…