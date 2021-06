Stiri pe aceeasi tema

- Balenciaga a creat o pereche de pantofi pentru femei cu totul atipica. Este vorba despre o combinație, pe cat de bizara, pe atat de ravnita de adeptele vedetelor internaționale care țin sa fie mereu in pas cu moda, dintre renumiții saboți din spuma Crocs și un toc cui din cauciuc. Celebra casa de moda…

- Brandul de moda Balenciaga a dezvaluit ultima sa colaborare cu Crocs, o versiune cu toc inalt a sabotului de spuma semnat de companie. Articolul Cat costa clasicii saboți de spuma Crocs, varianta cu toc, de la Balenciaga apare prima data in Someșeanul.ro .

- Tiil Lindeman, solistul Rammstein a lansat un videoclip de Ziua Internaționala a Ocrotirii Copilului, in care s-a filmat si actorul rus, Alexander Revva. Piesa: „Eu urasc copiii” (Ich hasse Kinder) -abordeaza fenomenul bullyingului in școli și la ce consecințe poate duce, scrie SHOK.MD .

- Hackerii rusi care ar fi fost in spatele atacului catastrofal efectuat anul trecut impotriva companiei SolarWinds au lansat un alt atac cibernatic major, a avertizat Microsoft, cu trei saptamani inainte ca presedintele american Joe Biden sa se intalneasca cu presedintele rus Vladimir Putin, transmite…

- Dupa scandalul aparut in urma desparțirii de Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu a disparut din lumina reflectoarelor. Cantareața nu a mai aparut la nicio emisiune televizata, dar iși ține fanii la curent cu diverse detalii din viața ei prin intermediul rețelelor de socializare. Recent, Claudia a anunțat…

- Franta a initiat teste pentru utilizarea certificatelor de vaccinare, dar Comisia Nationala pentru Informatica si Libertati a avertizat ca documentele trebuie sa mentina caracterul voluntariatului, fara a fi restrictionata libertatea de circulatie, un avertisment lansat si de Consiliul Europei.…

- Aproximativ 60.000 de cetateni belgieni au decis sa denunte in justitie inactiunea autoritatilor in lupta impotriva incalzirii globale, intr-un proces fara precedent in Belgia, care a inceput marti la un tribunal civil, in fostul sediu NATO, la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit news.ro. Lansat…

- Dictionarul francofonilor, a carui editie online contine peste o jumatate de milion de cuvinte si expresii, a fost lansat marti, dupa o comanda plasata de presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. "Acest dictionar va permite tuturor iubitorilor limbii noastre, iar ei sunt in jur de 300 de…