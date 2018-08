Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A14, care trece pe langa aeroportul din orașul italiana Bologna, ramane inchisa dupa explozia devastatoare de ieri. Ministerul roman de Externe a emis o atenționare de calatorie in care recomanda rute alternative.

- In urma cu doi ani, a aparut acest roman care a atras imediat atentia, a fost inclus de The New York Times pe lista celor mai bune zece carti ale anului 2017, s-a spus ca ar fi fost una dintre cartile preferate ale fostului presedinte Barak Obama si a fost deja tradus in mai multe limbi. Un roman inspaimantator…

- Un nou thriller din seria "Helen Grace", vanduta in 29 de tari. La Editura Trei, au aparut deja "Casa papusilor", "Ghici ce-i in cutie", "Ghici cine moare primul" (cel mai bun roman politist de debut din Marea Britanie, in 2014), toate extrem...

- Istorie, dosare secrete, intriga politista, suspans - toate sunt ingredientele unui roman de succes. Potrivit lui The New York Times, aceasta este "una dintre cele mai bune carti ale lui Berry pana-n prezent".

- Miercuri, 4 iulie, de la ora 17, la Casa Bredicenilor din Lugoj va avea loc o multipla lansare de carte. In cadrul evenimentului, organizat de Biblioteca Municipala Lugoj, vor fi lansate carțile: „Zile senine, zile straine”, de Lucian-Vasile Szabo (roman inspirat dupa o intamplare petrecuta…

- Cimitirul din Slobozia are cel mai mic tarif din județ pentru «servicii de tamaiat loc de veci». Adica 75 de lei pentru 40 de zile, cu lumanari și chibrituri incluse. Iar serviciul de tamaiat este asigurat de Maria Simion. Are 65 de ani și a preluat locul de munca de la mamaia Frusina, care a tamaiat…

- Un roman foarte dur, greu de inghitit, dar o opera de maestru. Nu s-a spus in zadar ca ar fi un fel de "Kafka la superlativ". Autorul, Stona Fitch, nascut in 1961, este cunoscut mai ales pentru acest roman, aparut in 2001 si dupa care s-a...

- Mondialul din Rusia a inceput ieri, 14 iunie, cu Rusia - Arabia Saudita 2-0 in deschidere. Competiția va fi in direct la TVR și liveTEXT cu VIDEO+FOTO pe GSP.ro Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional la Gazeta Sporturilor,…