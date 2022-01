Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong-ul va introduce o serie de noi infractiuni la „securitatea nationala”, a anuntat miercuri sefa executivului, Carrie Lam, cu ocazia primei sesiuni a Consiliului Legislativ rezervat „patriotilor”. Potrivit AFP, noua legislatie, care va cuprinde circa 40 de infractiuni, va completa legea draconica…

- O femeie din Arad a ajuns la spital dupa ce care a fost atacata de doi caini din rasa Amstaff. Atacul a avut loc in timp ce femeia iși plimba propriii caini. Cainii agresivi au ieșit din curtea unei case și au mușcat-o pe femeie de mana. Ea a incercat sa-și apere propriii caini, […] Articolul O femeie,…

- Dupa ce la finalul lunii noiembrie a devenit Doctor Honoris Causa al Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Mitropolitul Ioan a primit luni, 6 decembrie, un nou titlu onorific: Doctor Honoris Causa al Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al…

- Valea Cașinului este unul dintre cele mai atractive areale turistice din județul Bacau, plin de istorie și legende, singurul din județ in care se afla cea mai mare cadere naturala de apa și care adapostește capra neagra, specie protejata si una dintre cele mai valoroase din fauna tarii noastre. Peisajul,…

- Muzeul Național al Banatului aduce in fața publicului expoziția de realitate virtuala „Dacica 3D”, parte a programului „VReau la muzeu” destinat valorificarii patrimoniului cultural prin intermediul tehnologiilor moderne și derulat de Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, care va avea loc vineri,…

- SCM Timisoara a anuntat azi trecerea in nefiinta a lui Adrian Vermesan la varsta de 69 de ani. Acesta a ocupat diverse pozitii administrative la clubul fanion de baschet masculin al Banatului, din 1987 pana in urma cu circa doi ani. Vermesan a fost directorul sportiv al „leilor” cu ocazia celor doua…

- Astazi se implinesc 137 de ani de la prima iluminare electrica a strazilor din Europa și a doua din lume dupa New York. Da, se intampla in Timișoara. Data de 12 noiembrie 1884 a ramas in istoria Timișoarei și a Europei printr-un eveniment care avea sa schimbe radical evoluția urbana ulterioara, și anume…

- Muzeul Național al Banatului organizeaza o expoziție de sculptura, „Nave aka Defense Shields”, a artistului Ilie Duța. Intr-un registru vizual desprins din imaginarul science fiction, artistul Ilie Duța ne propune o calatorie utopica in spațiu, alaturi de navele sale transportoare, incarcate cu marfa…