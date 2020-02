Libraria Humanitas din Timisoara lanseaza luni, 10 februarie, de la ora 18.00, volumul „Anxietatea. O poveste personala despre frica, speranta si cautarea linistii interioare” de jurnalistul si editorul american Scott Stossel, care, la doar cateva zile de la aparitia sa, in 2014, a devenit, potrivit „New York Times”, un bestseller si a fost considerata una […] Articolul O carte bestseller in clasamentul New York Times, lansata la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .