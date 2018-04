Stiri pe aceeasi tema

- O camera fixa amplasata intr-o zona impadurita din Apuseni a surprins un urs iesit la plimbare. In aceeasi zona, in urma cu cateva saptamani a fost filmat un ras care isi marca teritoriul.

- Un șofer a avut parte de surpriza vieții atunci cand s-a așezat la volanul mașinii sale pe care tocmai platise o gramada de bani. Barbatul a descoperit ca scaunele "din piele" din Mercedes-ul sau scump sunt parțial false. Dupa ce a devenit suspicios cu privire la calitatea tapițeriei…

- Surpriza lui Pepe pentru soția lui, de Ziua Indragostiților. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj și o imagine, in care le arata fanilor cum s-a pregatit pentru 14 februarie. Pepe a cumparat un buchet de trandafiri imens si un balon pe care scrie „Happy Valentine’s Day”. S-a pozat in…

- Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Brasov, luni seara, o persoana a sunat la 112 si a anuntat prezenta unei turme de mistreti in zona strazilor Dobrogeanu Gherea si Molidului din municipiul Brasov. Jandarmii s-au deplasat in zona indicata si au observat cinci mistreti pe care i-au indepartat…

- Oamenii au inceput sa renunte la Facebook. Conform unui raport, in luna ianuarie 2018 putini tineri s-au logat pe ea. Aproape 2 milioane de tineri nu vor mai accesa Facebook, conform firmei de cercetare de piata eMarketer. A

- Iubitorii de cladiri și ansambluri arhitecturale din vremurile de altadata gasesc nu doar la Timișoara imobile pe care sa le admire; și in localitațile județului Timiș pot fi vazute case trainice, mai mici, mai mari, dupa cum a fost bugetul proprietarului, dar care impresioneaza și azi prin soliditate…

- HOROSCOP BERBEC Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru…