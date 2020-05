O capră neagră și-a găsit sfârșitul pe marginea drumului, în Defileul Jiului O capra neagra și-a gasit sfarșitul pe marginea drumului național 66, in Defileul Jiului. Cel mai probabil aceasta a cazut de pe stanci. Potrivit cunoscatorilor, animalul avea o rana mai veche la un picior. Specie protejata prin lege in țara noastra, capra neagra traiește vara in pajiștile alpine și subalpine de deasupra limitei padurilor de conifere, iar iarna coboara in paduri pana la altitudinea de cinci sute de metri cautand locurile adapostite și prielnice pentru hrana. Ele sunt recunoscute și apreciate de catre vanatori pentru trofeele lor. In cazul de fața nu este vorba de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

