Stiri pe aceeasi tema

- Sit Sarah Raisuddin, o cantareața populara din Malaezia a murit de Covid-19, la doar cateva zile dupa ce a nascut al patrulea sau copil, informeaza BBC . Gravida in opt luni, Sit Sarah Raisuddin, a fost bagata in coma indusa, din cauza nivelului scazut de oxigen, pentru ca bebelușul, un baiețel, sa…

- Siti Sarah Raisuddin, insarcinata in opt luni, a fost pusa in coma indusa pentru ca bebelușul ei sa poata fi adus pe lume prin intervenție chirurgicala, deoarece avea un nivel scazut de oxigen.Copilul a fost salvat, deși nu a apucat sa il țina in brațe. Soțul ei a spus ca a avut un ultim apel video…

- De 8 ori mai mulți oameni au murit in 2020 de Covid decat de gripa. La finalul zilei de duminica, 8 august 2021, populația mondiala numara 7.884.896.082 de locuitori, dintre care 383.543 oameni s-au nascut in ultimele 24 de ore. In același timp, au murit 161.020 de oameni.

- Drama sfașietoare pentru doi romani stabiliți in Italia, dupa ce fetița lor de doar patru anișori a murit, miercuri, la scurt timp dupa masa. Tinerii au solicitat imediat intervenția medicilor, insa efortul despus de aceștia pentru a o salva a fost in zadar. Fetița era perfect sanatoasa Se zice ca nu…

- Drama pentru gimnasta Larisa Iordache, cu trei saptamani inaintea startului Jocurilor Olimpice. Mama ei s-a stins din viața. Anunțul a fost facut chiar de sportiva de 25 de ani, pe rețelele de socializare. „Sufletul sa iti fie linistit, mami! Mereu in inima, sufletul si mintea mea vei ramane cel mai…

- Lumea Hollywood-ului este in doliu, dupa ce s-a aflat ca celebrul actor Ned Beatty a murit, la varsta de 83 de ani. Starul din filme precum „Superman” și „Network” și-a dat ultima suflare fiind inconjurat de familie, insa nu se știe care au fost cauzele decesului, rudele infirmand ca ar fi fost vorba…

- Doua fete, de 7 si 9 ani, au murit sambata dupa ce u baut o substanta toxica. Un al treilea copil a fost dus in stare grava la spital. Si mama si bunica micutilor se afla in stare grava. Cazul dramatic s-a intamplat in comuna brasoveana Ungra.

- Drama fara margini intr-o familie din Buzau, dupa ce mama a trei copilași a fost gasita fara suflare in mașina sa personala. Potrivit primelor informații oferite de autoritați dupa identificare, femeia avea 40 de ani și lucra ca infirmiera in cadrul secției ATI a Spitalului Județean de Urgența Buzau.…