Tragedia a avut loc marti seara, in satul Kanga, din apropierea orasului Larkana. Potrivit ziarelor locale, Tariq Jatoi a impuscat-o pe Samina Sindhu pentru ca fata a refuzat sa danseze in timp ce presta in fata invitatilor, in cadrul unei ceremonii de circumcizie. "Samina a refuzat sa danseze pentru ca era insarcinata. Refuzul ei l-a infuriat pe individ, care a omorat-o", a declarat Aashiq Ali, sotul tinerei. Criminalul se afla in stare de ebrietate cand a comis crima.

Sindhu a fost transportata de urgenta la spital din apropiere, insa medicii nu au reusit sa o salveze. Initial, politia…