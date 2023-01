Stiri pe aceeasi tema

- O cantareața celebra din showbiz-ul romanesc a facut nunta in mare secret, la doar o zi dupa ce a fost ceruta in casatorie. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre marele eveniment important din viața ei. Iata despre ce vedeta din țara este vorba, dar și ce declarații a facut!

- O cantareața celebra din Romania a fost implicata intr-un scandal de proporții, care s-a lasat cu acte de violența. Artista a povestit totul la Antena Stars, unde a menționat ca barbatul iși dorește, de fapt, o relație cu ea.

- Maria Andria trece prin momente dificile asta dupa ce cantareața a fost operata de urgența. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca piciorul ei era plin de chisturi și a fost nevoita sa mearga pe masa de operație pentru a afla cu exactitate ce are la picior.

- Cantareața celebra din Romania care nu vrea sa mai urce pe scena. O mulțime de oameni ii asculta și fredoneaza melodiile chiar și in prezent. S-a facut remarcata in industria muzicala prin vocea inconfundabila pe care o avea, reușind sa devina una dintre cele mai de succes soliste de muzica ușoara din…

- Celebra cantareata Paula Seling a fost victima unei hotii. Interpreta a povestit tot ce i s a intamplat, intr o postare pe facebook. Iata anuntul cantaretei de pe pagina de socializare Buna dimineata Cand lucrurile revin la normal , pot sa va marturisesc prin ce am trecut in ultima saptamana: in noaptea…

- In varsta de 48 de ani, Adriana Bahmuțeanu va deveni in curand psiholog. Intr-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, ea a dezvaluit ca iși dorește aceasta meserie de 20 de ani. Acum, Adriana Bahmuțeanu invața, la fel cum a facut și in anii pandemiei. Ea urmeaza un program…

- Saveta Bogdan, in varsta de 76 de ani, a anunțat ca are un nou iubit. Cu ce se ocupa actualul partener al interpretei de muzica populara. Dupa ce s-a desparțit de iubitul avocat, Saveta Bogdan și-a refacut viața foarte repede, insa de data asta alaturi de un ambasador. Interpreta de muzica populara…