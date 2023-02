Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 27 ianuarie, Florin Piersic implinește 87 de ani. Și-a dedicat intreaga viața scenei, iar ziua sa de naștere nu reprezinta o excepție. Ii va cuceri pe toți spectatorii de la Cluj-Napoca cu șarmu-i caracteristic. Sensibilitatea sa l-a determinat sa traiasca povești pasionale de iubire. Cine este…

- O cantareața celebra va aduce, in curand, pe lume primul copil. Emoțiile sunt mari, iar artista a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars cum decurg pregatirile pentru camera bebelușului, caci la finalul acestei luni, familia sa se va mari.

- Miliardarul Elon Musk a postat un mesaj cu subințeles pe Twitter in care pare sa iși fi exprimat susținerea pentru milionarul Andrew Tate dupa reținerea acestuia in Romania, sub acuzațiile de trafic de persoane și viol.

- Un manunchi de baloane colorate cu un mesaj de pace si urari de sarbatori, lansat in aer pe data de 20 decembrie de copiii de la gradinita din Montanera, provincia Cuneo, din Piemont, a ajuns la peste 1.500 de km distanta si a aterizat in gradina unei romance din satul Murani, judetul Timis, relateaza…

- CARAȘ-SEVERIN – „Cele peste 1️0.500 de peșteri din Romania au fost identificate, explorate și topografiate de speologii voluntari, dedicandu-și numeroși ani pentru activitațile speologice. Tot prin voluntariat, cele cateva zeci de organizații speologice au asigurat protecția și conservarea multor peșteri…

- Un protest organizat de Declic este programat sa se desfasoare, miercuri la pranz, in fata sediului Guvernului. Participanții cer eliminarea pensiilor speciale, afisand si un mesaj de mari dimensiuni in acest sens. Membrii Comunitatii Declic vor merge in audienta, pe rand, la Guvernul Romaniei si vor…

- Pe 1 decembrie s-au implinit 27 de ani de cand Andreea Esca face istorie la Pro TV. Cea mai cunoscuta prezentatoare din Romania nu are rival, dar asta nu inseamna ca anumite vedete nu pot visa ca pot ajunge la pupitrul Știrilor Pro TV. In varsta de 33 de ani, cantareața AMI spune ca i-ar placea […]…

- O cantareața celebra din Romania a fost implicata intr-un scandal de proporții, care s-a lasat cu acte de violența. Artista a povestit totul la Antena Stars, unde a menționat ca barbatul iși dorește, de fapt, o relație cu ea.