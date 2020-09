Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, anunta ca nu va mai participa fizic, in urmatoarele zile, la actiuni de campanie electorala, pana nu va primi rezultatul unui test pentru COVID-19 pe care il va face duminica, avand in vedere cazul candidatului formatiunii pentru presedintia Consiliului…

