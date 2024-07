Stiri pe aceeasi tema

- O candidata a formatiunii franceze de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National - RN) la alegerile legislative al caror al doilea tur se va desfasura duminica a decis sa-si retraga candidatura dupa aparitia unei fotografii in care ea poarta o cascheta a armatei naziste, transmite marti…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut duminica o "mare uniune democrata si republicana" in al doilea tur al alegerilor legislative din Franta in fata partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala...

- Adunarea Naționala (RN), partidul de extrema dreapta care ar putea sa caștige alegerile parlamentare anticipate din Franța, aflat fiind pe primul loc in sondaje, vrea sa aiba un cuvant de spus in ce privește alegerea noului comisar european din partea Franței, a declarat liderul formal al acestuia și…

- In jur de 75.000 de persoane au protestat sambata la Paris intr-un marș de protest impotriva ascensiunii extremei drepte in Franța, dupa ce alianța de la guvernare pro-Macron a suferit o infrangere majora la alegerile europarlamentare de saptamana trecuta, cand s-a clasat pe locul al doilea, la mare…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a anuntat duminica seara dizolvarea Adunarii Nationale si organizarea de noi alegeri legislative dupa victoria extremei drepte franceze la alegerile europene, relateaza AFP.

- In urma alegerilor europarlamentare de duminica, primele previziuni indica o schimbare semnificativa in peisajul politic european. Alegatorii au sancționat partidele centriste aflate la putere, acordand un sprijin fara precedent partidelor de extrema dreapta, in special in Franța. Coaliția președintelui…

- "Voi semna in cateva momente decretul de convocare a alegerilor legislative care vor avea loc la 30 iunie pentru primul tur si la 7 iulie pentru al doilea" tur de scrutin, a declarat seful statului francez intr-un discurs televizat dupa anuntarea rezultatelor alegerilor europene, al caror rezultat "nu…

- Adunarea Nationala (RN) a Marinei Le Pen, de extrema dreapta, a obtinut intre 31,5% si 32,4% din voturi (31 de mandate) la alegerile europene de duminica din Franta, mai mult decat dublu fata de partidul presedintelui Emmanuel Macron, care se claseaza pe locul al doilea cu 15,2% din voturi.