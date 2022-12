Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva rusa Natalia Antiuh, campioana olimpica in proba de 400 m garduri in 2012, va pierde medalia de aur obtinuta la Londra. Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU) a anuntat, miercuri, ca sportiva nu a contestat suspendarea sa pentru dopaj, potrivit news.ro.Antiuh ispaseste o suspendare…

- Diana Chemtai Kipyokei (28 de ani) a fost suspendata de catre Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU). Atleta din Kenya a fost testata pozitiv la triamcinolon in octombrie 2021, dupa castigarea Maratonului de la Boston.Suspendata provizoriu in luna octombrie a acestui an, Kipyokei si-a ingreunat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca una dintre misiunile principale ale statului sau este de a implica lumea in implementarea concreta a punctelor din formula pentru pace. "Trebuie sa repunem drapelul ucrainean in toate orasele si comunitatile din Ucraina, trebuie sa ne asiguram de…

- Fosta campioana olimpica la maraton Constantina Dița este așteptata miercuri la Targu Jiu. Sportiva se va afla de la ora 12.00, in Piața Prefecturii, alaturi de autoritațile locale. Aici va viziona portretul mural realizat in cadrul unui festival de arta urbana. Portretul campioanei a fost realizat…

- Inotatoarea daneza Pernille Blume, medaliata cu aur la 50 metri liber la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, a anuntat intr-un mesaj lung, joi, ca isi pune capat carierei sportive, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atleta rusa Natalia Antyukh, campioana olimpica la 400 de metri garduri in 2012, va pierde medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Londra, dupa ce Unitatea de Integritate in Atletism (AIU) i-a descalificat luni rezultatele din perioada iulie 2012 - i

- A adus anul trecut primul aur olimpic pentru canotajul romanesc la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 13 ani, impreuna cu partenera sa, iar in 2022 a caștigat medalia de aur și la campionatele europene și la cele mondiale. Podiumul o iubește pe Simona Radiș, dar pentru ea, „nu conteaza doar acele momente…

- Una dintre cele mai medialiate sportive ruse din istoria inotului sincronizat, Anastasia Davidova, in varsta de 39 de ani, si-a informat, la inceputul acestei sapatamani, centrul de natatie ca pleaca din Rusia, "fara niciun plan de a se intoarce" si "fara sa spuna motivul deciziei", relateaza Tass.…