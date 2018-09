Stiri pe aceeasi tema

- Lumea tenisului face obișnuia trecere de la US Open catre Cupa Davis, in acest week-end fiind programate semifinalele din Grupa Mondiala, Franța - Spania și Croația - Statele Unite. Campioana en-tire Franța primește vizita Spaniei, intr-o confruntare care va avea loc la Lille, pe hard, in sala. ...

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a incercat sa isi salveze cainele. Totul s-a intamplat in Carolina de Sud, Statele Unite, acolo unde Cassandra Cline se plimba pe langa o laguna si a vazut cum patrupedul ei s-a apropiat de un aligator urias.

- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in strainatate, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la nivel…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat ca trupul neinsufletit al romancei care a fost ucisa in aceasta luna in Spania a fost repatriat, urmand ca luni, Cristina sa fie inhumata. Au fost demarate si procedurile pentru aducerea in tara a celor fetite ale romancei.

- Trei romani acuzați de viol risca cate 23 de ani de inchisoare, in Spania, dupa ce ar fi abuzat, anul trecut, de o tanara din Paraguay. Procurorii din Sevilla cer, de asemenea, daune de peste 100.000 de euro. Sentința va fi pronunțata in luna septembrie.

- O tanara romanca a fost ucisa de fostul sau partener, de asemenea de naționalitate romana, cu care avea doua fetițe. Cristina, care ar fi implinit 25 de ani pe 15 iulie, și iubitul ei, care era și ta...

- Filosoful Mihai Sora indeamna, duminica, oamenii sa participe la proteste, anuntand o ”vara incarcata si fierbinte”. ”Dragi sobo, ne vedem la Girafa. Daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30”, scrie filosoful pe Facebook, titreaza News.ro. ”Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in…