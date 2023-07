O campanie de educație juridica urmeaza sa fie demarata in școli, din toamna. Anunțul facut de ministrul Justiției Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, considera ca lipsa educatiei juridice reprezinta o cauza pentru multe dintre problemele cu care se confrunta societatea romaneasca. Aceasta a anunțat sambata ca in toamna va fi demarata o ampla campanie de educatie juridica in scoli. „Educatia juridica este o prioritate pentru Romania (…). Sa stiti ca o sursa principala pentru […] Citește O campanie de educație juridica urmeaza sa fie demarata in școli, din toamna. Anunțul facut de ministrul Justiției…