- Cea mai varstnica persoana din Europa, calugarita franceza Sora Andre, s-a vindecat de COVID-19 si va sarbatori saptamana aceasta implinirea a 117 ani. Lucile Randon, care a luat numele de Sora Andre cand s-a alaturat unui ordin caritabil catolic in 1944, a fost testata pozitiv la coronavirus in caminul…

