- Cea mai varstnica persoana din Europa, calugarita franceza Sora Andre, s-a vindecat de COVID-19 si va sarbatori saptamana aceasta implinirea a 117 ani. Lucile Randon, care a luat numele de Sora Andre cand s-a alaturat unui ordin caritabil catolic in 1944, a fost testata pozitiv la coronavirus in caminul…

- Autoritațile au actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Noua lista intra in vigoare sambata, 9 ianuarie, ora 20:00, și include 50 de țari și teritorii, cu șapte mai multe decat la precedenta actualizare. Dintre acestea o mare parte o reprezinta țari din Europa.Pe noua lista…

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Agentiei Reuters, preluate de Hotnews, in conditiile in care nou tulpina a virusului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor.…

- Decana de varsta a unei case de batrani din Alpii francezi, in varsta de 105 ani, a supravietuit COVID-19, a informat marti directorul unitatii, confirmand o informatie aparuta in ziarul local Le Dauphine libere, informeaza AFP. Lea Lavy, care a implinit 105 ani pe 10 decembrie, a suferit de o forma…

- Franta a devenit marti prima tara europeana care a depasit 2 milioane de cazuri de coronavirus, in pofida carantinei instituite la nivel national care a dus totusi la scaderea puternica a numarului de infectari noi, potrivit calculelor Reuters. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și…