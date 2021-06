Stiri pe aceeasi tema

- Mary Margaret Kreuper, o calugarița in prezent pensionara, risca o condamnare de 40 de ani de inchisoare intr-un penitenciar federal in urma acuzațiilor ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli catolice din California. Banii au fost jucați in cazinouri, informeaza Reuters, citata de…

- Potrivit unui comunicat al Biroului Procuraturii din California, femeia - in varsta de 79 de ani - risca acum o pedeapsa de 40 de ani de inchisoare intr-un penitenciar federal in urma acuzatiilor aduse de oamenii legii.Pe durata unei perioade de 10 ani, care s-a incheiat in septembrie 2018, calugarița…

- O calugarita din California, in prezent pensionara, a acceptat sa se recunoasca vinovata de frauda cu fonduri federale si spalare de bani, dupa ce a fost acuzata ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli pentru plata unor cheltuieli personale, inclusiv pentru finantarea unor calatorii…

- In datele de 5 mai, respectiv 12 mai 2018, inculpatul Hristovici Radu Ioan, in calitatea mentionata mai sus, a primit de la Nasreddin Aswad si Naim Jabanou suma totala de 5.500 lei 3.000 lei si 2.500 lei in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalitatilor…

- Un american din California a fost arestat sub acuzația ca a cheltuit banii dați de stat drept ajutoare de pandemie pentru a-și cumpara mașini de lux. El a incasat cu acte false 5 milioane de dolari. Statul i-a dat banii, deși niciuna din afacerile lui nu mai funcționa, scrie USA Today . Cu banii respectivi…

- Emily Rose Grover, 18 ani, a vrut sa fie cea mai frumoasa fata din Tate High School, din Cantonment, Florida. Pentru a obține coroana, ea a spart conturile a 246 de elevi din liceu și a trecut numele ei pe buletinele lor de vot. Tanara, arestata in martie, risca acum o pedeapsa de 16 ani de inchisoare…

- Angajații Poliției de Frontiera au depistat la trecerea frontierei de stat doi tineri moldoveni care aveau asupra lor mai multe pliculețe cu substanța vegetala asemanatoare canabisului, dar și un pachet plin cu substanța, presupusa a fi drog sintetic. Cazul a fost inregistrat ieri, 29 aprilie, in punctul…

- Noua soție a lui George Copos nu se uita la prețuri atunci cand ceva ii face cu ochiul. Tanara consoarta a milionarului este o femeie stilata și eleganta, motiv pentru care are nevoie intotdeauna de o completare a garderobei. Cine este Elena Copos, soția milionarului George Copos a uitat cu totul de…