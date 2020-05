“S-ar putea ca un anticorp sa reuseasca sa neutralizeze Covid-19 . Descoperirea apartine Universitații din Utrecht și in curand ar putea incepe testele pe oameni. Dupa cum scrie Il Fatto Quotidiano, anticorpul in cauza, numit 47D11, conține doua caracteristici care nu au fost gasite in anticorpii produși de pacienții vindecați de coronavirus. In primul rand, este monoclonal, ceea ce inseamna ca este repetabil la infinit. Și, mai important, este neutralizant, adica reușește sa localizeze SarsCov2 și sa opreasca dezvoltarea infecției in curs. Luni, acest studiu poate revoluționar, efectuat de Universitatea…