- Politistii de frontiera de la Naidas, judetul Caras-Severin, au prins sase cetateni din India care doreau sa ajunga la Timisoara cu ajutorul unui roman. Calauza lor este acum cercetata pentru trafic de migranti, sub control judiciar pentru 60 de zile, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 57, la intrarea in comuna carașeana Racașdia. Conform DRDP Timișoara, un autoturism a intrat pe sensul opus de mers și intrat in coliziune frontala cu o mașina de Poliție. In urma incidentului, trei polițiști și șoferul aflat in cealalta mașina au…

- Traficul de migranti ilegali continua la granita de vest a tarii Foto Arhiva/ Politia de frontiera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Traficul de migranti ilegali continua la granita de vest a tarii. Politistii de frontiera au descoperit doi cetateni indieni…

- Scene sinistre in Voluntari, unde oamenii legii au fost alertați cu privire la faptul ca o mașina transporta un cadavru. La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 20:30, polițiștii orașului Voluntari au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca, mai multe persoane transporta cu…

- Urmarire cu focuri de arma, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o localitate din județul Timiș. Cinci oameni au sarit din mașina aflata in mers, iar șoferul a fugit dupa ce a intrat intr-un copac.

- Grav accident de circulație in aceasta seara pe Podul de la Stavila, pe strada Zimbrului din Reșița, chiar in apropierea Detașamentului de Pompieri. O mașina scapata de sub control s-a izbit puternic de un stalp, iar cele patru persoane aflate in automobil au ramas incarcerate. ISU Caraș-Severin a intervenit…

- Aproape 75.000 de migranți care voiau sa intre ilegal in tara au fost opriți anul trecut de politistii de frontiera de la Inspectoratul de Politie de Frontiera (ITPF) Timisoara, care are in aria de jurisdictie judetele Timis, Caras-Severin si Mehedinti. Numarul este de peste zece ori mai mare decat…