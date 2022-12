Secția de Arta a Muzeului Județean din Targu Mureș pregatește maine, la ora 10, evenimentul deschis publicului, " Florența, o vizita imaginara in Capela Medici". Intalnirea va fi prezidata de sculptorul Dorel David Morar și se adreseaza in special tinerilor care prin limbajul vizual vor ințelege mai bine mesajul lasat de Michelangelo in Capela Medici. […] Articolul O calatorie vizuala in Capela... Source