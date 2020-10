O călătorie la bordul mașinii timpului, prin istoria animației olandeze, la cea de-a 15-a ediție Animest Seducatoare și revoluționara, in ultimii 100 de ani industria animației olandeze s-a dezvoltat intr-un ritm impresionant, cucerind juriile marilor festivaluri ale lumii prin abordari temerare și tehnici inovatoare. Tot ea a dat viața primelor spoturi publicitare animate, generand o adevarata revoluție in advertising. O ampla retrospectiva dedicata influențelor majore pe care animația olandeza le-a manifestat, de-a lungul istoriei sale, asupra intregii industrii creative va fi prezentata la cea de-a 15-a ediție Animest, prin intermediul platformei de streaming a festivalului, in perioada 9-15 noiembrie.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

