Stiri pe aceeasi tema

- O masina a lovit mai multe persoane in fata unui club de noapte la primele ore ale diminetii de duminica in orasul Cambrai din nordul Frantei, ranind sapte persoane, dupa care s-a izbit de un stalp, au...

- Intr-o lume in care luxul este la mare cautare, era de asteptat ca industria destinata celor cu foarte multi bani si la fel de multe pretentii sa nu se rezume doar la haine, accesorii sau hoteluri de lux. Pentru superbogatii care dintr-un motiv sau altul nu au avionul personal, celebra companie Four…

- Limba basca sau euskara, vorbita in comunitati autonome din Navarra, regiune aflata in nordul Spaniei, si Tara Bascilor, aflata in nordul Spaniei si sud-vestul Frantei, este un mister. Aceasta nu are o...

- Consiliul Judetean Alba incheie un acord de parteneriat cu Spitalul Judetean Alba, pentru accesarea finantarii prin POR in vederea modernizarii spatiilor in care va fi relocata policlinica din Alba Iulia. CJ Alba va asigura cofinantarea cu 214.015 lei a cheltuielilor totale ale proiectului, estimat…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon care detine compania aerospatiala, Blue Origin, intentioneaza sa perceapa pasagerilor intre 200.000-300.000 de dolari pentru primele sale calatorii in spatiu. Directorii executivi ai companiei au declarat ca au planificat in curand zboruri de testare pe racheta New Shepard…

- Daca va doriți sa faceți o calatorie in spațiu, aflați acum date concrete: cat costa și cand va veți putea cumpara biletele de calatorie. Reprezentanții companiei Blue Origin spun ca vor oferi aceste pachete turistice incepand de anul viitor.

- Sezonul vacanțelor a inceput, iar in ultimul timp tot mai mulți moldoveni aleg sa calatoreasca cu mașina, fie ca aleg sa mearga in Romania, Bulgaria, Ucraina sau chiar ceva mai departe, Grecia, Italia, Spania sau Portugalia. Astazi, va aduce la cunoștința cat costa cartea verde daca alegi sa calatorești…

- Villa Les Cedres este situata in comuna Saint-Jean-Cap-Ferrat, din sudul Franței, și a fost construita pentru un rege. Cea mai scumpa casa din lume iși așteapta de ceva vreme noul proprietar. Impresionanta proprietate, construita in jurul anului 1830, a fost scoasa din nou la vanzare pentru suma de …