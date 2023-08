Stiri pe aceeasi tema

- O cafenea din Italia taxeaza clienții cu 2 euro in plus pentru a taia un sandviș in doua. „Munca trebuie platita”, a spus proprietarul cafenelei. Bar Pace este o crama și cafenea de langa Lacul Como, a ajuns pe prima pagina a ziarelor locale saptamana trecuta, dupa ce un client a impartașit cu publicul…

- O cafenea din Italia s-a viralizat dupa ce a taxat un client cu 2 euro in plus pentru a taia un sandviș in doua. "Munca trebuie platita", spune proprietarul cafenelei.Bar Pace, o crama și cafenea de langa Lacul Como, a ajuns pe prima pagina a ziarelor locale saptamana trecuta, dupa ce un client a…

- „Ne-au taxat 2 euro pentru a imparți un toast in jumatate”, e plangerea clienților unui bar de pe Lacul Como, scrisa pe Tripadvisor de un utilizator care a postat chitanța emisa de un bar din Gera Lario, in provincia Como, scrie cotidianul La Repubblica. Ziarul a stat apoi de vorba cu proprietara barului.Un…

- Proprietara unei cafenea din Italia iși apara decizia de a percepe o taxa suplimentara de 2 euro pentru taierea unui sendviș in 2. Nota de plata cu suprataxa a devenit virala, iar utilizatorii rețelelor sociale s-au revoltat, lasand review-uri negative cafenelei, relateaza Business Insider.

- Zilele trecute, in timpul vizitei de lucru la Taraclia, șefa statului Maia Sandu, a facut un popas la Complexul etno-turistic „Gagauz Sofrasi”, din Congaz, cel mai mare sat din țara. Proprietara pensiunii, Ana Statova, a pornit acum șapte ani o afacere in turismul rural, comunica MOLDPRES cu referire…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a mers pe Insula Șerpilor din Marea Neagra, in ziua 500 a razboiului cu Rusia. Aici, Kievul a obtinut o victorie prestigioasa la inceputul conflictului. „Astazi, ne aflam pe Insula Serpilor, care nu va fi niciodata cucerita de ocupanti, la fel ca restul Ucrainei,…

- Mark Zuckerberg a reusit printr-un miracol sa tina sub cheie un secret important si anume ca a creat inca o retea de socializare. Mai mult decat atat, e vorba despre un rival pentru Twitter, pe numele sau Threads. Threads va sosi pe 6 iulie si avem de-a face cu o aplicatie de social networking care…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea clujeana Fundatura. Apelul de urgența a venit in jurul orei 06:30, iar la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și doua ambulanțe de la Serviciul de Ambulanța…