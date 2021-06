Stiri pe aceeasi tema

- Inițiatorul proiectului, Lucian Butnaru, un tanar cu deficiențe de vedere, iși dorește sa aduca laolalta oamenii care iubesc cafeaua, acordand o grija deosebita segmentului de public format din persoane cu dizabilitați.

- Un antreprenor clujean deschide Cofeels, prima cafenea sociala din Cluj-Napoca. Cafeneaua se afla aproape de centrul Clujului pe str. Gheorghe Șincai, nr. 9 care face legatura cu Memo și Republicii. Poți sa vii și tu la deschidere pe data de 24 iunie.Cofeels s-a nascut din pasiunea pentru cafea și este…

- In judetul Vrancea, mai multe persoane sunt audiate in dosarul deschis dupa un scandal violent produs sambata seara, intr-un magazin din localitatea Racoasa. In urma unui apel la 112, a fost sesizat faptul ca proprietarul unui magazin ar fi incercat sa aplaneze un conflict izbucnit pe terasa, moment…

- ISU Dambovița a transmis ca pompieri aflati in zona au observat fum la o fereastra a cladirii si au intervenit prompt, evitandu-se extinderea incendiului. Aceștia au transmis ca nimeni nu a fost ranit. ”In timp ce actionau pentru stingerea unor cabluri electrice peste care au cazut crengile rupte de…

- Teatrul de Papuși „Puck”, instituție de cultura din subordinea Consiliului Județean Cluj, ii așteapta pe clujeni joi, 13 mai, de la ora 19.00, la o premiera. Este vorba de „Buzunarul cu paine”, dupa Matei Vișn

- Reprezentanții Teatrului Municipal Baia Mare vin cu vești bune, anunțand ca datorita scaderii ratei de infectare in orașul nostru, sub 1,5/1000 locuitori, este permisa participarea publicului in salile de spectacol. Iubitorii de teatru sunt așteptați cu nerabdare la premiera spectacolului „Dincolo de…

- Consiliile judetene trebuie sa finalizeze pana la sfarsitul anului planurile de reorganizare a centrelor pentru persoane adulte cu dizabilitati cu mai mult de 50 de beneficiari, care urmeaza sa fie desfiintate, a precizat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in cadrul discutiei…

- Nici Primaria Alba Iulia, dar nici firma de ridicari care a ”saltat” mașina celor doua persoane cu dizabilitați care au parcat pe un loc special destinat lor, in parcarea magazinului LIDL, nu au rezolvat situația. Mai exact, nimeni nu a facut nimic pentru a remedia situația jenanta pe care a provocat-o…