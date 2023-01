O cafea cu rom si mai multe stranuturi: Motivarea judecatorilor in cazul soferitei care a omorat doua fete pe trotuar, in zona Andronache, din Bucuresti!

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a condamnat-o definitiv pe femeia, in varsta de 57 de ani, care a pierdut controlul mașinii pe o strada din zona Andronache din Capitala, acolo unde a lovit mortal doua fete care se aflau pe trotuar, Raisa și Mihalea. Șoferița a primit 4 ani și 6 luni de inchisoare cu executare.

- Zi decisiva pentru fratii Tate. Andrew și Tristan Tate au ajuns marți, 10 ianuarie, in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a cere sa fie eliberati din arest. Cu doar cateva ore inainte de a se prezenta in fața judecatorilor, Tate a scris un mesaj, pe contul personal de Twitter.…

- Conform anchetatorilor, pe fondul unor tensiuni cu sotul sau, inculpata s a filmat in timp ce o agresa fizic pe fiica sa in varsta de 2 ani, adresandu i totodata si expresii jignitoare, toate menite sa atraga atentia sotului sau, sens in care i a trimis videoclipurile, ce ulterior au ajuns sa fie vizualizate…

- Potrivit judecatorilor, din redarea discutiilor purtate si inregistrate de body worn camera, rezulta fara dubiu ca inculpatul este cel care ofera ferm, neechivoc, bani catre politisti, fara a fi solicitata vreo suma de catre acestia sau fara sa 1 provoace. Instanta a mai retinut ca inculpatul nu are…