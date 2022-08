O cabală preoţească ţesută pe îndelete de multă vreme Ehehei, iubiti dreptcredinciosi, iata ca incurcate mai sunt caile Domnului de cand treburile lumesti si dorintele de parvenire si castig si-au bagat coada tot mai adanc in sanul si buzunarele largi de popa ale unor inalti prelati din mitropolia noastra de la Iasi, atat de greu incercata in ultima vreme. Iacata asadar, dragilor, ce au mai putut zamisli mintile intunecate de aceste lucraturi diavolesti: cititi si va cruciti, nu alta! Asadar, haideti sa incepem cu inceputul! Se spune, de-un par egzamplu, ca trimiterea la Suceava, ca urmas al lui Pimen, a parintelui Calinic de la Iasi ar fi rezolvat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

