O butelie cu gaz a explodat intr-o gospodarie din satul Tariceni. Un tanar a suferit arsuri pe 35% din suprafata corporala Pompierii prahoveni intervin, la aceasta ora, in localitatea Tariceni, unde o butelie pe gaz a explodat in gospodaria unei familii. In urma deflagratiei, un tanar de 20 de ani a suferit arsuri pe 35% din suprafata corpului. Redam comunicatul ISU Prahova: "Explozie neurmata de incendiu a unei butelii in comuna Sirna, sat Tariceni. Ca urmare a deflagrației un barbat de 20 ani prezinta arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 35% din suprafata corporala. La fata locului au fost mobilizate o mașina de stingere și o ambulanta SMURD. Se pare ca anexa este afectata." Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, duminica, suferind arsuri la nivelul mainilor si a fetei, in urma exploziei unei butelii de gaz, intr-o locuinta din comuna mureseana Rusii Munti, arata Agerpres. "In urma exploziei au rezultat doua victime cu arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare,…

- Un copil de 13 ani s-a electrocutat, marti, si a suferit arsuri pe 60% din suprafata corporala, in timp ce se afla la pescuit cu mai multe persoane. Adultii cu care se afla l-au urcat in masina si au intalnit ambulanta pe drum. Un copil de 13 ani s-a electrocutat, marti, in localitatea Tatarani, judetul…

- Militarii ISU Dobrogea au interveni joi, 6 mai, la manastirea Sf. Gheorghe, de langa localitatea Tichilești, județul Constanța, unde s-a produs o explozie. Un calugar de 45 de ani și un preot, 50 de ani, au suferit arsuri. Victimele sunt conștiente, a transmis ISU, potrivit ziarului Replica . Explozia…

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, cu arsuri pe 50% din suprafata corpului a fost transferat, joi, in Munchen, Germania, cu o aeronava SMURD, a informat Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). "Joi, aeronava SMURD Cessna Citation V, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, a efectuat…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Arbore au intervenit, sambata, cu doua autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Arbore. La sosirea echipajelor, incendiul se…

- O femeie de 85 de ani, din Arbore, a ajuns la spital cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafata corpului, in urma unui incendiu izbucnit in bucataria locuintei sale, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a precizat ca incendiul s-a produs sambata, iar la fata…

- Doua persoane au fost preluate și transportate la Spitalul Județean Mavromati cu arsuri de gradul I, II și III pe fața, maini și picioare dupa ce in incaperea in care locuiesc s-a produs o explozie cauzata de acumularile de gaz.