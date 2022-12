Stiri pe aceeasi tema

- CULTURA SI VIATA… A aparut un nou numar al revistei „Viata noastra”, editata de Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” Barlad. Este vorba de o editie speciala, dedicata anotimpului de iarna si sarbatorilor sale. Revista are pe prima coperta doua imagini deosebite: prima…

- Un tanar de 20 de ani din Iași a reușit intr-o singura noapte sa comita mai multe infracțiuni. Totuși, polițiștii au pus ochii pe el și l-au prins la scurt timp dupa ce a dat lovitura dupa lovitura Un tanar din Iași parca a pus pariu cu viața. Ce a pus in joc? Ei bine, […] Articolul Noapte fierbinte…

- HOATA…Politistii Biroului Investigatii Criminale, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut o femeie, in varsta de 68 de ani, din municipiul Barlad, banuita de savarsirea unei infractiuni de furt. Acesta a avut loc pe data de 23 octombrie 2022, in zona pietei agroalimentare „Sf. Ilie” din…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit in județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca o casa ar fi luat foc in localitatea Handrești, comuna Oțeleni. Deocamdata nu se cunoaște cauza producerii incendiului, dar din fericire, nu sunt anunțate victime. La fața locului…

- CUMPLIT… O batrana in varsta de 103 ani, din comuna Tatarani, a fost ataca in propria locuinta de un individ inarmat cu un cutit, iar marturia femeii este crancena si arata cat de inspaimantatoare pot fi momentele in care un om isi vede, practic, moartea cu ochii. Tinca Baciu din localitatea Valea lui…

- UPDATE…Accidentul in care au fost implicate cele doua victime, femei, una de 31de ani și cealalta de 28 de ani, a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata, duba și fara bariere. Mașina condusa de șoferița neatenta a fost lovita de trenul InterRegio care circula pe ruta București Nord – Iași. La…

- In aceasta dimineața, in cursul orei 5.00, pompierii de la ISU Iași au fost anunțat prin numarul unic de urgența 112 despre un incendiu la o casa din comuna Scheia, județul Iași. Pompierii au intervenit la fața locului, au stins incendiu și au localizat o femeie in varsta de 69 de ani care a fost […]…