O bunică își ținea nepoata de 10 ani legată cu lanțul de picior, în casă O femeie din comuna Cerat, județul Dolj, este arestata la domiciliu, dupa ce polițiștii au mers la locuința ei și au gasit-o pe nepoata in varsta de 10 ani legata cu lanțul de picior. Polițiștii Secției numarul 14 Poliție Rurala Barca, impreuna cu reprezentanții autoritații locale, au mers, vineri, in comuna Cerat, la locuința unei […] Articolul O bunica iși ținea nepoata de 10 ani legata cu lanțul de picior, in casa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din comuna Cerat, județul Dolj, este arestata la domiciliu, dupa ce polițiștii au mers la locuința ei și au gasit-o pe nepoata in varsta de 10 ani legata cu lanțul de picior, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Caz tulburator descoperit județul Dolj. O femeie din comuna Cerat este arestata la domiciliu, dupa ce polițiștii au mers la locuința ei și au gasit-o pe nepoata in varsta de 10 ani legata cu lanțul de picior, intr-o camera, relateaza Antena 3 . Polițiștii Secției nr.14 Poliție Rurala Barca, impreuna…

- O femeie din judetul Dolj este cercetata pentru comiterea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal dupa ce politistii au gasit-o pe nepoata acesteia, in varsta de 10 ani, legata cu un lant de piciorul patului. Femeia, in varsta de 53 de ani din comuna doljeana Cerat, este asistent personal…

- Polițiștii Secției nr. 14 Poliție Rurala Barca, impreuna cu reprezentanții autoritații locale, s-au deplasat vineri in comuna Cerat, la locuința unei femei, de 53 de ani, bunica unei minore de zece ani, careia ii este și asistent personal. Cu ocazia verificarii la domiciliu, in una dintre camere, a…

- Un barbat din Țagu s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au prins beat la volan. Polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Lechinta au depistat și oprit, miercuri, in trafic un barbat de 51 de ani, din Țagu, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații de domiciliu, deși consumase bauturi…

- Un barbat din Parva, angajat al unei societați comerciale, a ajuns miercuri la spital, dupa ce s-a rasturnat cu un utilaj forestier, un TAF, intr-o padure a comunei Parva, din zona Valea Scarișoara, intr-o zona greu accesibila. Polițiștii și Inspectoratul Teritorial de Munca au demarat cate o ancheta…

- Un barbat a amenințat cu pistolul in trafic alt șofer intre localitațile Giurgița și Cerat. Ieri, 9 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Segarcea au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie de 41 de ani, din Segarcea, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in trafic, in calitate…

- Polițiștii din Doj cauta un minora din comuna Barca, județul Dolj, care a plecat la scoala si nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Secției 14 Politie Rurala Barca au fost sesizați, in aceasta dupa-amiaza, de o femeie, cu privire la faptul ca, de dimineata, fiica sa, Ceuca Ionela Madalina, a plecat…