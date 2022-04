Stiri pe aceeasi tema

- O bunicuta care a fugit din orasul Mariupol, asediat de rusi, si-a luat cu ea si cocosul, „prietenul” ei in vreme de razboi, iar Ministerul ucrainean de Externe a postat imagini in social media.

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- Nadejda Suhorukova, femeia care a impresionat o lume intreaga cu postarile ei pe Facebook despre viața locuitorilor din Mariupol, a acordat un interviu in exclusivitate HotNews.ro , dupa ce a plecat din orașul asediat de ruși și a ajuns in siguranța in localitatea in care traiește fiul sau, langa Odesa.…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- De teama sa nu fie omorați in bombardamentele din Ucraina, o familie a plecat la Italia, insa au avut parte de o tragedie. Fetița lor, de cinci ani, a fost ucisa intr-un accident rutier seara trecuta. Acum se pregatesc de inmormantarea copilei.

- Peste un milion de copii au fugit din Ucraina in cele doua saptamani de la debutul ofensivei ruse in tara, conform unui numar anuntat de UNICEF. Ucraina are aproximativ 7,5 milioane de minori. Cel putin 37 de copii au fost ucisi si 50 au fost raniti in conflict, a declarat, miercuri, directorul…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Pe masura ce riscul de invazie ruseasca in Ucraina crește, unii civili din orașul Mariupol, din regiunea Donețk de la granița cu Rusia, au decis sa ia lecții elementare de manuire a armelor. Printre ei și Valentina Konstantinovska, o femeie de 78 de ani, care este decisa sa lupte impotriva invadatorilor,…