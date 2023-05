Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au ajuns la spital dupa ce au mancat ciorba cu pesticide. Șase persoane din Gorj au ajuns miercuri la spital, dupa ce au mancat ciorba cu pesticide. Este vorba de doua familii din Targu Jiu și Danești. La Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu au fost internați trei adulți și trei…

- Daca puiul tau a ajuns la varsta de 6 luni, cel mai probabil știi ca a venit momentul sa incepi diversificarea alimentației acestuia. Este un moment important pentru copil și parinți, iar daca ești un parinte proaspat și nu te-ai mai lovit de acest prag pana acum, trebuie sa știi cateva lucruri despre…

- In aceasta perioada a avut loc la Sala Polivalenta din Iasi o campanie organizata de Biserica Adventista de Ziua a Saptea, in colaborare cu CJ, Primaria, UMF si IRO, prin care s-au oferit servicii si evenimente gratuite din domeniile medical social si educational. In proiectul „Impreuna pentru Oameni",…

- Pe parcursul nopții, 3 echipaje de cautare-salvare din cadrul ISU TIMIȘ și alte 3 echipaje din cadrul ISU Arad au continuat misiunea la suprafața apei, fara succes din pacate. In aceasta dimineața, pompierii timișeni au inceput deplasarea catre locul evenimentului, pentru continuarea cautarilor cu forțe…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani, in dreptul localitatii Dragutesti, judetul Gorj. Conform oficialilor Politiei judetene Gorj, sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cele sapte victime fiind transportate la spital. Primele verificari arata ca un barbat…

- Salvatorii au intrat in alerta, miercuri, dupa ce au fost anunțați ca mai multe persoane aflate intr-o cladire din centrul Capitalei, de pe Bulevardul Magheru, unde se faceau lucrari de intreținere – vopsire, acuza stari de rau. E vorba despre șase persoane care au fost evaluate medical, doua dintre…

- Cea de-a 9-a ediție a clasamentului Research.com a celor mai buni oameni de știința din domeniul Electronica și Inginerie Electrica, bazat pe date consolidate din diverse surse de date, inclusiv OpenAlex și CrossRef, plaseaza Universitatea Politehnica Timișoara pe primul loc in țara și pe locul 291…

- Un barbat de 55 de ani din Targu-Jiu a ajuns la spital dupa ce a sarit pe geam in timpul cutremurului produs ieri in județul Gorj. Barbatul s-a prezentat singur la spital, acuzand dureri de glezna.